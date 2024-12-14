مولودية الجزائر تخالف التوقعات وتسقط داخل الديار أمام الهلال السوداني

تعرض نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، لخسارة قاسية داخل الديارن بنتيجة هدف دون رد أمام ضيفه في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، الهلال السوداني.

مفوتا بذلك فرصة الإرتقاء لصدارة المجموعة الأولى، بعد تعادل المنافسين المباشرين في المجموعة تي بي مازمبي و يونغ أفريكانز، بهدف لمثله.

ورغم سيطرة أشبال المدرب، بوميل، على مجريات المواجهة، فشلوا في ترجمة الفرص لأهداف حقيقية، وليباغتهم الضيف، بهدف مخادع، عند الدقيقة الـ76 من الشوط الثاني، بكرة ثابتة حولها متوسط الميدان، فوفانا، لهدف منح به الزوار الثلاث نقاط، وخطف صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، قبل ثلاث جولات من إنتهاء دور المجموعات.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ممثل الجزائر في منافسة رابطة الأبطال، مولودية الجزائر، عند النقطة الرابعة في وصافة المجموعة الأولى.

للإشارة، سيحل نادي مولودية الجزائر، ضيفا على الهلال السوداني، في الجولة الرابعة ن بتاريخ 3 جانفي المقبل.