مولودية الجزائر تخالف التوقعات و تسقط داخل الديار أمام أورلاندو بايرتس

تعرض نادي مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، لخسارة قاسية أمام ضيفه نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، في إطار مواجهة ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة التي إحتضنها ملعب “5 جويلية” الأولمبي، سيطرة مطلقة لممثل الكرة الجزائرية في المنافسة القارية مع تضييع لاعبيه المولودية للعديد من الفرص السانحة للتسجيل، في الشوط الأول.

ليفاجئ الضيوف في الشوط الثاني، مولودية الجزائر عند الدقيقة الـ65، بهدف، عن طريق اللاعب، نكوتا، بعد هجمة عكسية منسقة.

وحاول بعدها أشبال المدرب، بن يحيي، تدارك الوضع والعودة في النتيجة، لكن لسوء الحظ لم يتمكنوا من ذلك.

للإشارة، سيواجه مولودية الجزائر، نادي أولاندو بايرتس، يوم الأربعاء المقبل، بملعب أورلاندو في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.