مولودية الجزائر تخطف موهبة الشان الملغاشي سولوما

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، عن صفقتها الجديدة، قبل ساعات عن غلق الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشرت إدارة المولودية، عبر الصفحة الرسمية للفريق، خبر تعاقدها مع مهاجم منتخب مدغشر للمحليين سولوما مبيونونا كولوينا رازافيندراناييفو.

كما كشفت إدارة العميد عن امضاء اللاعب على عقد يربطه بالفريق لمدة ثلاثة مواسم، بعد اتفاقخما على جيمع التفاصيل.

وأرفق مسؤولي مولودية الجزائر، هذا الخبر بصورة للاعبهم الجديد رفقة رئيس مجلس إدارة الفريق حاج رجم، بقميص المولودية.