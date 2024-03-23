مولودية الجزائر تخوض أول حصة تدريبية بالمركز الجديد بزرالدة

أجرت تشكيلة فريق مولودية الجزائر أول حصة تدريبية بالمركز التقني الجديد في زرالدة استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة.

وينتظر، آن يواجه القائد عبد اللاوي ورفقائه نسور الجنوب الاثنين القادم برسم الجولة 21 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

كما نشرت إدارة المولودية صور لعدد من اللاعبين الذين تدربوا بالمركز الجديد، وعنونت الحصة التدريبية بـ “البث التجريبي” في انتظار تدشينه الرسمي بحضور عدد من المسؤولين و السلطات العمومية.