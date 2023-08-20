مولودية الجزائر تخوض أول ودية ضمن تربص فرنسا في مواجهة نانتير

يواصل فريق مولودية الجزائر، لليوم العاشر على التوالي، تحضيراته الصيفية بمدينة ران الفرنسية، استعداد للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وحسب الصفحة الرسمية للمولودية على “فايس بوك”، سيخوض تعداد الفريق اليوم الأحد، أول مباراة تحضيرية لهم ضمن هذا التربص.

كما أضاف ذات المصدر، بأن رفقاء يوسف بلايلي، سيواجهون في اختبارهم الأول ضمن بتربص الجاري حاليا بمدينة ران، نادي نانتير الفرنسي.

وستكون هذه المباراة التحضيرية المقررة انطلقا من الخامسة مساء، فرصة للمدرب بوميل، من أجل اجراء تقييم أولي لتعداد الفريق.