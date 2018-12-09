مولودية الجزائر تخوض أول ودية لها في تربص تلمسان

برمجت إدارة مولودية الجزائر، مبارتين ودتين خلال تربصها الجاري حاليا بمدينة تلمسان، إستعدادا لمرحلة العودة، من بطولة الموسم الجاري.

وكشف التطبيق الرسمي للعميد، أن المباراة الودية الأولى لأشبال المدرب عادل عمروش، ستلعب أمسية اليوم الأحد، أمام شباب عين تيموشنت، بملعب “العقيد لطفي”.

وأما المباراة الودية الثانية، التي برمجتها إدارة الفريق خلال هذا التربص، فستلعب يوم الخميس المقبل، أمام نادي وداد تلمسان.

يذكر أن مولودية الجزائر، تخوض تربصها الشتوي، بمنطقة “لالا ستي” بتلمسان، أين تسعى للعودة بقوة خلال مرحلة العودة من البطولة.