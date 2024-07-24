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الرياضة

مولودية الجزائر تدعم الطاقم الفني

بقلم عزيز طالبي
مولودية الجزائر تدعم الطاقم الفني
مولودية الجزائر
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أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن تدعيم الطاقم الفني للفريق بالفرنسي جيل موريسيو بطلب من المدرب باتريس بومبيل.
وقالت إدارة مولودية الجزائر عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، أن بوميل طلب بالتعاقد مع جيل موريسيو الذي سبق له العمل معه في عدة منتخبات إفريقية، ليضم الطاقم الفني للمولودية مساعدين اثنين حاليا ممثلين في سعد إشعلالن و جيل موريسيو.

وأراد مدرب الفريق العاصمي بتدعيم طاقمه بالمدرب الفرنسي المخضرم، لحصد عدد أكبر من الألقاب خاصة و أن فريقه سيلعب على عدة جبهات الموسم القادم.

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