مولودية الجزائر تدعم صفوفها بخدمات الحسن بانغورا

أعلن نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، عن التعاقد رسميًا مع لاعب الوسط الغيني الحسن بانغورا (21 عامًا).

وذلك في صفقة انتقال قادمة من نادي ميلو الغيني.

ويعد هذا التوقيع من بين الانتدابات المنتظرة التي تعكس طموحات الفريق الجزائري في تعزيز صفوفه خلال الموسم الحالي.

ومن اللافت أن الحسن بانغورا يتواجد حاليًا في تربص المنتخب الغيني الأول، حيث يستعد مع منتخب بلاده لملاقاة المنتخب الوطني الجزائري في إطار الجولة الثامنة لتصفيات “مونديال” 2026 الودية المقررة في الثامن من سبتمبر.