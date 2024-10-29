مولودية الجزائر تدعّم طاقهما الفني

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن تدعيم طاقم الفريق الفني، الذي يقوده الفرنسي باتريس أميل بوميل.

وكشف “العميد” في حسابه الرسمي على “فيسبوك” عن التحاق، قروم محمد الطاهر، في منصب محضر بدني تأهيلي.

وباشر المحضر البدني التأهيلي الجديد للمولودية، عمله مع النادي الذي يواصل تحضيراته للاستحقاقات القادمة، بمركز تدريبات الفريق “بابا حمود” بزرالدة.

وجاءت خطوة تعاقد مسؤولي بطل الجزائر، مع محضر بدني تأهيلي، بهدف تجاوز مشاكل الإصابات التي ضربت أسوار النادي في بداية الموسم الجديد، ومن أجل مساعدة المصابين في العودة بسرعة وأكثر قوة إلى الواجهة.