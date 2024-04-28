مولودية الجزائر ترد على إدارة بارادو :”كذب وافتراء من نادي سبق له العبث الكرة المحلية”

ردت إدارة مولودية الجزائر إتهامات إدارة نادي بارادو من خلال البيان التي نشرته عبر الصفحة الرسمية لها.

و في رد ناري، قالت إدارة حاج رجم أنها تستغرب الخرجة الغير مسؤولة من قبل المسؤولين عن الباك، بعد استغربت البيان، و قالت “استغربت إدارة النادي الخرجة الغير مسؤولة لنادي بارادو من خلال البيان، الذي سرد أكاذيب وافتراءات باستعمال الفاظ دنيئة تعكس مستوى مسؤولي وملاك هذا النادي لذي سبق له العبث بالكرة المحلية، عندما كانوا على رأس الهيئة الكروية “.

كما اضافت إدارة المولودية العاصمية “اليوم يواصلون تحطيم كل ما حميل في كرتنا باستعمال الكذب والإفتراء ونشر قيم لا تشرف الكرة الجزائرية”

وأردف إدارة النادي “رئيس الفريق محمد حكيم حاج رجم الذي سبقته أخلاقه وسمعته في كل ملاعب الوطن لم يقم بأي حركة أخلاقية اتجاه أي كان، بل تفاعل فرحا مع هدف الفريق مثل كل الأهداف التي سجلتها المولودية هذا الموسم”.