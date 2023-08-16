مولودية الجزائر ترسم التعاقد مع العلامة الرياضية PUMA

رسمت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، الاتفاقية مع ممثل العلامة الرياضية PUMA بعدما أعلن سابقا عن التعاقد.

وتواجد في اجتماع اليوم كل من رئيس مجلس الإدارة حاج رجم إلى جانب ممثل العلامة الألمانية يوهان كوهلو مدير عام شركة “بوما”.

كما حضر عن الفريق العاصمي محمد ميخازني المدير التقني الرياضي و مسؤول الفئات الشبانية. إلى جانب رئيس مجلس الادارة محمد ساعد.

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