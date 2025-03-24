مولودية الجزائر تستذكر مواجهتها أمام ريال مدريد

عاد فريق مولودية الجزائر لتذكير أنصار النادي، بالمواجهة التاريخية التي جمعتهم بنادي ريال مدريد بملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الاسبانية مدريد.

واستذكرت إدارة نادي مولودية الجزائر أنصارها باليوم التاريخي من سنة 1977، من المباراة، التي دعت فيها إدارة النادي الملكي الإسباني بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيسه.

وجرت المباراة في دورة دولية شهدت مشاركة أبطال كل القارات، و كانت المقابلة قد انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف، و سجل لفريق المولودية آنذاك أنور باشطا.