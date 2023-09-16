مولودية الجزائر تستعرض عضلاتها أمام بن عكنون والشبيبة تعود بالفوز من مقرة

شهدت مباريات الجولة الأولى من البطولةالمحترفة، والتي لعبت اليوم السبت، تحقيق مولودية الجزائر، وشبيبة القبائل لانطلاقة موفقة.

وحقق فريق مولودية الجزائر فوز عريض برباعية كاملة، ونظيفة، أمام مضيفهم الصعاد الجديد نجم بن عكنون.

وتداول على تسجيل أهداف العميد في هذه المباراة، كل من بايزيد، مرزوقي، يوسف بلايلي، قبل أن يضيف مرزوقي الهدف الرابع.

وفي المباراة الثانية التي لعبت اليوم السبت، لحساب ذات الجولة، عاد فريق شبيبة القبائل، بفوز ثمين، من مقرة، بفضل الهدف الوحيد الذي سجله بوخنشوش للشبيبة.