مولودية الجزائر تستفيد من غياب ثلاثة لاعبين من الدفاع الجديدي

تلقى نادي الدفاع الجديدي المغربي، ضربة موجعة، قبل المواجهة التي تنتظره أمام مولودية الجزائر، السبت المقبل، لحساب دوري أبطال إفريقيا.

وكشف موقع “كووورة” العربي، أن كل من عدنان الوردي، يوسف أكردوم، وعادل الحسناوي، لن يكونو معنيين بمباراة فريقهم أمام مولودية الجزائر.

وأرجع ذات المصدر، سبب غياب اللاعبين الثلاث عن هذه المواجهة، للإصابة التي يعانون منها، والتي تتطلب ركونهم للراحة.

ويسعى فريق مولودية الجزائر، للعودة بنتيجة ايجابية من المغرب، لتعزيز رصيدهم من النقاط، وضمان التأهل للدور المقبل من رابطة الأبطال.

يذكر أن المواجهة المرتقبة بين مولودية الجزائر، والدفاع الحسني الجديد المغربي، تدخل ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.