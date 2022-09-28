مولودية الجزائر تستقبل أولمبي الشلف الاثنين بملعب الدار البيضاء

كشفت الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أن فريق مولودية الجزائر سيستقبل جمعية الشلف يوم الاثنين بداية من الساعة الثالثة ونصف مساء.

وسيحتضن المباراة ملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء .

واتخذ القرار بناء على طلب إدارة مولودية الجزائر التي كانت ستستقبل المباراة بملعب الرويبة في العاصمة.

كما تم تأجيل المباراة الى الاثنين بسبب مباراة نادي بارادو امام اتحاد خنشلة المبرمجة يوم الاحد.

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