مولودية الجزائر تستقبل إتحاد بسكرة السبت المقبل بملعب 5 جويلية

يستقبل نادي مولودية الجزار، منافسه والضيف في إطار الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة، إتحاد بسكرة، يوم السبت المقبل.

وحسب بيان إدارة المولودية، عبر موقعها الرسمي، فإن الفريق سيستقبل إتحاد بسكرة، بملعب 5 جويلية الأولمبي.

للإشارة، تمتلك المولودية مواجهة مؤجلة في رصيدها أمام الغريم إتحاد العاصمة في مواجهة “الداربي” التي تندرج ضمن فعاليات الجولة السابعة من الرابطة المحترفة، وتم تأجيلها بسبب الإحتفالات بالذكرى السبعين لإندلاع ثورة التحرير المجيدة.