مولودية الجزائر تستقبل مولودية البيض في قمة الدور الـ32 من كأس الجزائر

تستكمل أمسية اليوم الخميس، مباريات الدور الـ32 من منافسة كأس الجزائر، أين ستلعب ستة مباريات من هذا الدور.

ومن أبرز المباريات المبرمجة لنهار اليوم الخميس، ضمن هذا الدور الـ32، المواجهة التي ستجمع فريق مولودية الجزائر، بالضيف مولودية البيض، انطلاقا من الساعة السابعة مساء، بملعب “علي عمار”.

كما ستشهد مباريات اليوم، عدة مواجهات واعدة، على غرار مباراة نجم مقرة، ضد اتحاد العاصمة، مولودية بجاية ضد اتحاد الحراش، بالإضافة لمباراة اتحاد خنشلة ضد مستقبل الرويسات.

وستكون المباريات الست المبرمجة لنهاراليوم الخميس، ضمن هذا الدور الـ32 من كأس الجزارئ، منقولة كاملة عبر مختلف قنواة التلفزيون العمومي الجزائري.