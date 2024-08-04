مولودية الجزائر تشكر الفاف

قدمت إدارة مولودية الجزائر برئاسة حكيم حاج رجم تشكراتها لـ “الفاف” و رئيسها وليد صادي بنقل مباراة واتانغا من ليبيريا إلى الجزائر.

وقالت إدارة المولودية العاصمية عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، اليوم الأحد، “تتقدم إدارة مولودية الجزائر ممثلة برئيس مجلس الإدارة حاج رجم بتشكراتها الخالصة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، على وقوفها بجانب نادينا الذي سيكون ممثلا للجزائر في المنافسات الإفريقية رفقة عدة أندية جزائرية أخرى”.

كما أضافت إدارة الفريق العاصمي “هذا عقب المساعدة في ملف نقل مواجهة الذهاب امام نادي واتانغا إلى داخل أرض الوطن، حيث رسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المباراة بالجزائر”.

وختمت إدارة النادي المتوج بالبطولة “بناء على طلب الأخير عدم اللعب في ليبيريا حيث ستلعب مواجهتي الذهاب والإياب بملعب نيلسون مانديلا ببراقي”.