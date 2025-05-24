مولودية الجزائر تشكر المساهمين في التنظيم المثالي للداربي العاصمي

عبّرت إدارة نادي مولودية الجزائر عن امتنانها العميق وشكرها الجزيل لكافة الجهات التي ساهمت في النجاح التنظيمي المميز الذي عرفته مباراة الداربي العاصمي.

التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي، أمس الجمعة، مؤكدة أن هذه المواجهة كانت نموذجًا في الانضباط والروح الرياضية داخل وخارج الملعب.

وفي بيان رسمي، توجهت إدارة العميد بشكر خاص إلى الأسلاك الأمنية التي سهرت على تأمين الحدث الرياضي الكبير، وإدارة المركب الأولمبي على توفير كل الظروف اللوجستية لإنجاح اللقاء، إلى جانب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والرابطة المحترفة لكرة القدم وخليتها الإعلامية، نظير تعاونهم الفعال وتنسيقهم المستمر مع النادي.

كما لم تفوّت إدارة المولودية الفرصة لتقديم تحية خاصة لجماهيرها الوفية، التي كانت كعادتها في الموعد، وساندت الفريق بروح رياضية وسلوك حضاري يعكس قيمة أنصار المولودية وتاريخهم العريق في دعم النادي في كل الظروف.

وختم البيان بتأكيد إدارة النادي على أن نجاح مثل هذه التظاهرات الكروية يبعث برسائل إيجابية حول صورة كرة القدم الجزائرية، ويحفّز جميع الفاعلين على مواصلة العمل المشترك من أجل المزيد من الاحترافية داخل الملاعب.