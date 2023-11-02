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الرياضة

مولودية الجزائر تشكر رئيس الجمهورية بترسيم منح ملعب الشهيد علي لابوانت

بقلم عزيز طالبي
مولودية الجزائر تشكر رئيس الجمهورية بترسيم منح ملعب الشهيد علي لابوانت
الجزائر
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قدمت إدارة مولودية الجزائر شكرها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد ترسيم منح ملعب “الشهيد علي لابوانت” بالدويرة.

وتقدت إدارة مولودية الجزائر، شكرها على القرار التي وصفته بـ “القرار التاريخي” الذي أثلج صدر كل محبي مولودية الجزائر و المتمثل في منح استغلال وتسيير الملعب الجديد الشهيد عمار علي المدعو علي لابوانت و كذا المرافق التابع له.

كما قالت إدارة المولودية “قراركم هذا سيدي الرئيس نقطة تحول تاريخية في المشوار الحافل لهذا الفريق العريق. بل و سيكون أدون أدنى شك إيذانا لميلاد عهد جديد في تاريخ أهرف أندية البلاد”.

وختمت إدارة مجلس إدارة الرئيس حاج رجم. “تعرب إدارة نادي مولودية الجزائر عن خالص امتنانها لكم وأن تتفضلوا بقبول سيدي الرئيس تحيات أعضائها الذي أسلفنا أعلاه، بل إيمان راسخ”.

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