مولودية الجزائر تصطدم بـ “السياسي” و سوسطارة تواجه السياربي

كشفت قرعة الدور نصف النهائي من منافسة كأس الجزائر عن مباريات من العيار الثقيل بين الفرق الأربعة التي ستنشطها.

و أسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين مولودية الجزائر و شباب قسنطينة التي ستجري بملعب ميلود هدفي بمدينة وهران .

كما أسفرت القرعة عن مباراة نارية أخرى التي ستجمع بين شباب بلوزداد و إتحاد العاصمةالتي ستجري بملعب نيلسون مانديلا.

وستجري المباراة النارية بين النادي العاصمي و القسنطيني يوم 23 أفريل 2024، في حين ستجري القمة الكروية بين سوسطارة و السياربي بتاريخ 24 أفريل 2024.

جدول المباريات :

شباب بلوزداد – اتحاد العاصمة: بملعب “نيلسون مانديلا”

مولودية الجزائر vs شباب قسنطينة: بملعب “ميلود هدفي”