مولودية الجزائر تصطدم بـ “السياسي” و سوسطارة تواجه السياربي
بقلم عزيز طالبي
كشفت قرعة الدور نصف النهائي من منافسة كأس الجزائر عن مباريات من العيار الثقيل بين الفرق الأربعة التي ستنشطها.
و أسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين مولودية الجزائر و شباب قسنطينة التي ستجري بملعب ميلود هدفي بمدينة وهران .
كما أسفرت القرعة عن مباراة نارية أخرى التي ستجمع بين شباب بلوزداد و إتحاد العاصمةالتي ستجري بملعب نيلسون مانديلا.
وستجري المباراة النارية بين النادي العاصمي و القسنطيني يوم 23 أفريل 2024، في حين ستجري القمة الكروية بين سوسطارة و السياربي بتاريخ 24 أفريل 2024.
جدول المباريات :
شباب بلوزداد – اتحاد العاصمة: بملعب “نيلسون مانديلا”
مولودية الجزائر vs شباب قسنطينة: بملعب “ميلود هدفي”
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