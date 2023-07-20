مولودية الجزائر تصل إلى إتفاق مع بن العمري

تتجه إدارة مولودية الجزائر للإعلان عن التعاقد مع الدولي الجزائري جمال بن العمري خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشفت مصادر، عن إعجاب المدافع جمال بن العمري بمشروع إدارة الرئيس حاج رجم والمدرب باتريس بوميل.

كما قالت أنه تم الإتفاق حول جميع النقاط منها مدة العقد والجانب المادي، بعدما اجتمع سابقا مع الرئيس حاج رجم.

وكان المدافع السابق لعدد من الأندية العربية، و نادي ليون الفرنسي، قد تلقى عدد من العروض أبرزها عرضي شبيبة القبائل وشباب بلوزداد.

كما يسعى ابن مدينة الحراش للعودة إلى أوج عطائه. قصد التواجد في كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي المقبلة على منافسة كأس افريقيا التي ستجري بكوت ديفوار.

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