مولودية الجزائر تضمن خدمات هداف القسم الثاني كأول صفقة

نجح فريق مولودية الجزائر في ضمان أول صفقة له ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، بعد ضمه خدمات هداف القسم الثاني.

ونقلت الإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة، خبر توقيع مهاجم هلال شلغوم العيد، إسماعيل يادادان، على عقده الجديد مع مولودية الجزائر.

وأضافت ذات المصادر، أن هداف القسم الثاني لهذا الموسم، قد أمضى على عقد يربطه بالعميد لموسمين، بعد اتفاقه على جميع التفاصيل.

وكان يادادان، قد ساهم بقسط كبير، في قيادة ناديه هلال شلغوم العدي، لتحقيق الصعود هذا الموسم إلى القسم المحترف، بالأهداف العديد التي سجلها.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة مولودية الجزائر، عن صفقة إسماعيل يادادان (26 عاما)، بصفة رسمية خلال الساعات القليلة المقبلة.