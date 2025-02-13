مولودية الجزائر تطيح بشبيبة القبائل وتواصل تصدّر الرابطة المحترفة

تمكن نادي مولودية الجزائر، اليوم الخميس، من الفوز أمام ضيفه شبيبة القبائل، في قمة الجولة الـ16 من الرابطة المحترفة.

وتفوقت المولودية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت المواجهة التي احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، افتتاح أكرم بوراس، النتيجة لصالح المولودية في الدقيقة الـ45+.

وفي الشوط الثاني، أضاف نعيجي، الهدف الثاني في الدقيقة الـ66. بعدها قلص الفارق مهاجم الشبيبة، الروسي، إيفان إغناتيف، في الدقيقة الـ73.

وفي الدقيقة الـ78، وسع البديل، طيب مزياني، الفارق لصالح المولودية، لتصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدف. ليقلص مجددا، مهاجم “الكناري”، رضوان بركان، النتيجة عند الدقيقة الـ82. وتنتهي المباراة بفوز المولودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز، تواصل مولودية الجزائر، تصدر الرابطة المحترفة، برصيد 31 نقطة، بعد مرور 16 جولة. فيما تجمد رصيد شبيبة القبائل، عند النقطة 25 بهذه الخسارة، في المركز الرابع.