مولودية الجزائر تطيح بـ “سوسطارة” و شباب بلوزداد يخيّب جماهيره

تمكّن فريق مولودية الجزائر من حسم النقاط الثلاث لصالحه بعد الفوز الكبير الذي حقّقه أمام الغريم إتحاد الجزائر. بهدف بن عبدي.

و عرفت المباراة تألق عدد من اللاعبين أبرزه مسجّل الهدف الوحيد بن عبدي، رغم أن مستوى اللقاء لم يرتقي إلى مستوى تطلعات جمهور الفريقين.

كما عرفت المباراة حضور جماهير محتشم. التي عرفت تواجد مدرب المنتخب المحلّي مجيد بوقرة.

كما حقّق الرائد شباب بلوزداد تعادلا مخيّبا أمام الضيف إتحاد بسكرة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف مقابل، وهي المباراة التي شهدت طرد المدافع بوشار في الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني.

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