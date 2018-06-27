مولودية الجزائر تطير إلى فرنسا لمباشرة تربص “فيشي”

غادرة تشكيلة مولودية الجزائر، صباح اليوم الأربعاء، مطار هواري بومدين، نحوى مدينة “فيشي” الفرنسية، لمباشرة تربصهات التحضيري، تحسبا للموسم المقبل.

وغادرة البعثة الأولى للعميد، في وفد ضم 30 عضو، يتقدمهم المدرب بيرنار كازوني، ولاعبيي الفريق، إضافة للطاقمين الفني والطبي.

وكشف التطبيق الرسمي للفريق، عن تنتقل بعثة ثانية، مساء اليوم الأربعاء، والتي ستضم 9 أعضاء على غرار المدرب المساعد ومدرب الحراس.

وستحط طائرة العميد، بمطار ليون الفرنسي، لتتنقل بعدها التشكيلة، عبر الحافلة إلى مدينة “فيشي”، للشروع في تربصها التحضيري.