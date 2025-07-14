مولودية الجزائر تظفر بخدمات أيمن بوقرة

نجحت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، في تدعيم صفوف الفريق بلاعب جديد، ضمن فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، عبر الحساب الرسمي للفريق عبر منصة “x”، عن تعاقدها مع اللاعب أيمن بوقرة.

كما نشر مسؤولو المولودية، صورة لمستقدمهم الجديد، بوقرة، خلال توقيع عقده الجديد مع النادي، بحضور رئيس مجلس الإدارة حاج رجم.

وكشفت إدارة مولودية الجزائر، من خلال تعليقها عبر منصة “X”، بأن اللاعب أيمن بوقرة، أمضى على عقد يربطه بالفريق لمدة ثلاثة مواسم.