مولودية الجزائر تظفر بخدمات زكرياء دراوي

حسمت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، أولى صفقاتها ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، بتعاقدها مع زكرياء دراوي.

وأعلنت إدارة مولودية الجزائر، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك” تعاقدها رسميا مع اللاعب زكرياء دراوي، إلى غاية 2027.

كما تم عرض صورة للاعب دراوي، بقميص المولودية، مع رئيس مجلس إدارة الفريق حاج رجم، عقب توقيع العقد الذي يربطهما.

وتأتي عودة زكرياء دراوي (30 عاما)، إلى البطولة الوطنية، من بوابة مولودية الجزائر، بعد فسخ عقده هذا الصيف مع فريق الوداد البيضاوي المغربي.