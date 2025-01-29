مولودية الجزائر تعتلي الصدارة بعد الفوز أمام شبيبة الساورة

تمكن فريق مولودية الجزائر من تحقيق فوز جديد، وهذه المرة أمام ضيفه شبيبة الساورة بهدف نظيف، من إمضاء زكرياء دراوي، في مباراة احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وبهذه النتيجة، تجاوزت مولودية الجزائر فريق شبيبة القبائل لتعتلي الصدارة برصيد 27 نقطة. فيما تأخر نادي شبيبة القبائل إلى الوصافة برصيد 25 نقطة، يليه شباب بلوزداد ثالثاً برصيد 23 نقطة.

وأكدت المولودية نتائجها الإيجابية في الجولات الماضية، آخرهافي الداربي العاصمي، الأسبوع الماضي، أمام الغريم اتحاد العاصمة.

وعرفت المباراة طرد لاعب شبيبة الساورة فيصل ميباركي في الدقيقة الـ42 ، ولاعب مولودية الجزائر موالي في آخر دقائق المباراة.

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