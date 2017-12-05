مولودية الجزائر تعرض أكثر من 600 مليون شهريا على جابو

وفاق سطيف

جحنيط يلحّ على مستحقاته مقابل التمديد وتأخّر دخول الأموال يهدد استراتيجية حمّار

لاتزال العروض تتهاطل على نجم وفاق سطيف عبد المؤمن جابو، مع اقتراب موعد التحويلات الشتوية، خاصة أن مدلل أنصار الوفاق سيكون في نهاية العقد مع افتتاح الميركاتو، منها عروض محلية وأخرى من خارج الوطن، إضافة إلى تمسك فريقه بخدماته.

ويبذل الرئيس حسان حمّار قصارى جهوده من أجل إقناع جابو بتمديد عقده لموسمين، لكن الأزمة المالية التي يعاني منها فريقه قد تضطر اللاعب إلى المغادرة في ظل العروض المغرية التي تصله، ومن بينها عرض إدارة العميد، بعد أن كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار» أن رفيق صايفي تحدث إلى اللاعب وعرض عليه أكثر من 600 مليون شهريا لتدعيم التشكيلة العاصمية، أين أجل اللاعب الرد على إدارة العميد خاصة أنه – حسب مصادرنا – يمنح الأولوية للعروض التي تصله من خارج الوطن، ويضع البقاء في فريقه خيارا ثانيا.

في نفس السياق، كان لقاء الرئيس حسان حمّار مع أكرم جحنيط، أمس، مطابقا للقاءات السابقة، حيث جدد اللاعب تذكير الرئيس بمستحقاته العالقة فقط، والتي تتعدى 10 أجور شهرية، مقابل ترسيم تمديد العقد، وهو نفس الطلب الذي بقي يصر عليه اللاعب منذ نهاية الموسم الفارط، والذي لم يتردد -حسب مصادرنا- في تذكير حمّار بأنه تحت ضغط الرد على العروض التي وصلته ولن يتردد في الرد عليها في القريب العاجل، مانحا مهلة أخرى لإدارة فريقه، ولم يتطرق الرجلان لاحتجاج اللاعب على تغييره خلال لقاء النصرية، والذي تعتبره الإدارة حادثا عابرا بسبب الضغط الذي يعيشه بسبب العروض ومستحقاته العالقة.

موعد دخول الأموال قد يضيع صفقتي جابو وجحنيط

أكدت مصادر موثوقة أن أكبر هاجس يؤرق الرئيس السطايفي حسان حمّار، يتمثل في موعد دخول الأموال التي يترقب وصولها بين الحين والآخر، وبالخصوص أموال النوادي السعودية والتي تقدر بأكثر من 6 ملايير سنتيم، حيث راهن عليها كثيرا لإنجاح الاستراتيجية التي وضعها، وبالخصوص حسم مصير جابو وجحنيط، من خلال تسوية مستحقاتهما العالقة وترسيم تمديد عقديهما، لكن تأخر دخول هذه الأموال جعل حمّار يعيش هيستيريا حقيقية هذه الأيام، بعد أن بدأ الثنائي يفكر بجدية في المغادرة.

ماضوي مطلوب من نادٍ عاصمي كبير وآخر تونسي

يحظى المدرب خير الدين ماضوي هذه الأيام باهتمام عدة نوادي، حيث وصلته عروض مغرية من خارج وداخل الوطن. وحسب مصدر مقرب من المدرب ماضوي، لايزال أحد النوادي التونسية يلح في طلبه طيلة الفترة الأخيرة، وفي كل مرة يكون ماضوي في وضعية غير مريحة مع أنصار الوفاق. نفس المصدر أكد أن فريقا عاصميا كبيرا، رفض ماضوي الكشف عن هويته، قد عرض عليه الإشراف على العارضة الفنية، لكن ارتباطه بعقد معنوي مع الرئيس حمّار جعله يعتذر في كل مرة.

خذايرية سيعوض خيري أو ناصري

أكد الحارس المغترب سفيان خذايرية لمقربيه، أنه يترقب افتتاح الميركاتو لترسيم توقيعه مع وفاق سطيف على عقد لموسمين، والذي يعتبره مسألة شكلية، بعد أن تم الاتفاق مع الرئيس حمّار حول كامل التفاصيل منذ فترة، حيث واصل التدرب مع التعداد بشكل عادي، وفي انتظار أن تكشف عن الحارس المعني بالتسريح تبقى الإدارة تترقب تلقي الحارس الثاني بكري خيري لأي عرض لإفراغ إجازة لصالح خذايرية، خاصة أن عودة الأخير لا تخدم مصالح خيري، الذي سيكون في منافسة زغبة وخذايرية، وفي حالة بقاء الحارس خيري فإن الحارس الثالث الشاب ناصري سيكون الضحية والمعني بالتسريح.

عدد المغادرين 4 لاعبين بنسبة كبيرة

تشير كل المعطيات إلى أن عدد العناصر التي ستغادر التعداد السطايفي خلال الميركاتو القادم، 4 لاعبين، بعد موافقة الرئيس حمّار على طلب نظيره في دفاع تاجنانت بالحصول على خدمات شيبان، ثم إعلان الإدارة عن رغبتها في تسريح المغترب إيبوزيدن بسبب تواضع مستواه، يضاف إليهما المهاجم الشاب بونادير الذي لم يبق سوى حصوله على وثيقة فسخ العقد، في انتظار أن تكشف الإدارة عن الحارس المعني بالتسريح.

التعداد في القنصلية الإسبانية أمس

كان أعضاء الوفد الرسمي لوفاق سطيف منذ صبيحة أمس في القنصلية الإسبانية، من أجل التأشيرة تحسبا للتربص التحضيري الأيام القادمة، حيث كان 24 لاعبا من بينهم الثلاثي الشاب حافري، بوسيف وسعيدي، حاضرين في مقر القنصلية، إضافة إلى أعضاء بقية الطواقم، ليعود الجميع بعد نهاية إجراءات التأشيرة مع موعد انطلاق الحصة التدريبية للأمسية، ومباشرة التحضيرات تحسبا لمواجهة دفاع تاجنانت، ولم يكن الثنائي آيت واعمر وشيبان ضمن المعنيين بالحضور إلى مقر القنصلية بسبب حيازتهما على التأشيرة.

الوفاق يتعرف على منافسه الإفريقي يوم 13 ديسمبر

رسّم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يون الثلاثاء 13 ديسمبر، موعدا لإجراء قرعة الأدوار التمهيدية الأولى لمنافستي رابطة الأبطال وكأس الكاف، حيث سيكون وفاق سطيف ومولودية العاصمة المعنيين بتمثيل البطولة الجزائرية، وبنسبة كبيرة سيعفى الوفاق من المشاركة في الدور التمهيدي الأول، مثلما تعوّد في المشاركات السابقة.