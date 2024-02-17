مولودية الجزائر تعزز الصدارة بعد الفوز أمام “السياسي”

عزز فريق مولودية الجزائر الصدارة، بعد الفوز أمام شباب قسنطينة بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وسجل ثنائية مولودية الجزائر نعيجي في الشوط الأول، قبل دخول مرزوقي في الشوط الثاني الذي سجل الهدف الثاني للفريق بطريقة جميلة.

و رفع مولودية الجزائر رصيده إلى 39 نقطة مبتعدا بـ 8 نقاط عن الوصيف شباب بلوزداد صاحب 31 نقاط.

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