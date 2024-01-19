مولودية الجزائر تعزز صدارتها وتبتعد عن الوصيف بـ 10 نقاط

تمكن فريق مولودية الجزائر من تحقق فوز كبير أمام إتحاد بسكرة في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي جرى بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وسجل الهدف الوحيد لفريق مولودية الجزائر مهدي بوشريط الذي توج نجم اللقاء بالنظر إلى هدفه الثمين الذي عزز من صدارته في ترتيب البطولة الوطنية.

وابتعد فريق المولودية عن الوصيف نادي بارادو بـ 10 نقاط كاملة، الأمر الذي يفتح له أمال التتويج بالبطولة الوطنية رغم الحديث المبكر عنها.

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