مولودية الجزائر تعزّز الريادة، شبيبة القبائل تحقق الأهم وبلوزداد تعود بفوز ثمين من قسنطينة
بقلم عزيز طالبي
أسفرت الجولة الـ28 من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم عن فوز كبير حققه الرائد مولودية الجزائر بخماسية كاملة مقابل هدفين أمام ضيفه ترجي مستغانم.
في اللقاء الذي جرى بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، ليقترب العميد بشكل أكبر من حسم اللقب للمرة الثانية على التوالي.
وعرفت الجولة أيضاً، عودة فريق شباب بلوزداد بـ 3 نقاط، ثمينة من قسنطينة بعد الفوز أمام الشباب المحلي بثنائية نظيفة.
وحقق فريق شبيبة القبائل مبتغاه بالفوز أمام ضيفه وفاق سطيف بثنائية نظيفة، ليضيّق الخناق على الرائد.
وجاءت النتائج كالتالي:
ش قسنطينة 0 - 2 ش بلوزداد
م الجزائر 5 – 2 ت مستغانم
ن بارادو 2 – 0 ن مقرة
ش القبائل 2 – 0 و سطيف
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