مولودية الجزائر تعزّز صدارتها و”الحمراوة” يقفزون لـ “البوديوم” مؤقتًا

حقق فريق مولودية الجزائر فوزا مستحقا أمام ضيفه مولودية البيض بثلاثية نظيفة، في لقاء احتضنه ملعب علي عمار (لابوانت) بالدويرة. ضمن الجولة الـ26 من الرابطة المحترفة.

وسجل أهداف مولودية الجزائر كلٌّ من زكرياء نعيجي في الدقيقة 15، وكيبري جونيور زينون في الدقيقة 20، وزين الدين فرحات في الدقيقة 40. ليؤكد “العميد” جاهزيته لمواصلة المنافسة بقوة على اللقب. إذ يحتل الصدارة برصيد 55 نقطة بفارق 12 نقطة عن الملاحق شبيبة الساورة.

وفي لقاء آخر، حقق فريق مولودية وهران فوزا مهما على حساب مستقبل الرويسات بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة جرت بملعب ميلود هدفي بوهران.

وسجل هدفي “الحمراوة” كل من مختار بلخيثر في الدقيقة 50 وشكيب عوجان في الدقيقة 57، فيما وقع هدف الرويسات الوحيد خير الدين مرزوقي في الدقيقة 44.