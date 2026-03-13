مولودية الجزائر تعزّز صدارتها.. والوصيف شباب قسنطينة يتعثّر أمام بن عكنون

عزّز فريق مولودية الجزائر صدارته لجدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى بعد تحقيقه فوزا جديدا أمام نادي بارادو بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب 20 أوت 1955 بالعناصر ضمن الجولة الثالثة والعشرين من المنافسة.

ورفع الرائد رصيده إلى 43 نقطة، موسّعا الفارق عن ملاحقه المباشر شباب قسنطينة إلى خمس نقاط كاملة، بعدما اكتفى هذا الأخير بالتعادل داخل قواعده أمام نجم بن عكنون في المباراة التي جرت بملعب ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة.

كما عرفت الجولة ذاتها عودة مخيبة لشبيبة القبائل بعد خسارتها خارج الديار أمام اتحاد خنشلة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وفي مباراة أخرى، حقق شبيبة الساورة فوزا مهما داخل القواعد بنتيجة هدفين دون رد أمام ضيفه مولودية وهران، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في سباق البطولة.

نتائج الجولة

ن بارادو 0 -2 م الجزائر

ا خنشلة 2 - 1 ش القبائل

ا الشلف 1 – 0 ت مستغانم

ش قسنطينة 0- 0 ن بن عكنون

ش الساورة 2 – 0 م وهران

م البيض 2 – 2 أ أقبو