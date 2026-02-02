مولودية الجزائر تعزّي في وفاة لاعبها السابق تيليوين مولود

أعلن نادي مولودية الجزائر، ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، عن وفاة اللاعب السابق للفريق، تيليوين مولود، المعروف بـ“الباهي”، الذي تقمّص ألوان العميد خلال أواخر ستينيات القرن الماضي.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدّمت إدارة نادي مولودية الجزائر وكافة مكوّنات الفريق بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيد وأقاربه.

راجين من المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنّاته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.