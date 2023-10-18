مولودية الجزائر تعلن المشاركة في المسيرة الشعبية

أعلنت إدارة مولودية الجزائر المشاركة في المسيرة الشعبية المنتظرة غدا الخميس بداية من الساعة 11 صباحا في مختلف الولايات الوطنية خاصة في الجزائر العاصمة.

كما أكدت إدارة مولودية الجزائر دعمها للشعب الفلسطيني الذي يعاين من الإضطهاد الصهيوني، أخره تدمير مستشفى المعمداني.

وقالت إدارة الفريق العاصمي، أن القرار اتخذ تماشيا مع موقف الحكومة الجزائرية و شعبها اتجاه القضية العادلة في صراعها جمع قوى الشر و الظلم.

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