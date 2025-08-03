مولودية الجزائر تعلن انفراج الأزمة !

أعلنت إدارة النادي الهاوي مولودية الجزائر، عن نجاحها في إعادة فتح الحساب البنكي الرسمي للفريق.

وقالت إدارة النادي الهاوي مولودية الجزائر، إن فتح الحساب البنكي للفريق، جاء عقب صدور قرار بإلغاء جميع المحاضر في القضية التي رفعها اللاعب السابق رضا بابوش. ضد النادي لتجميد الحساب البنكي، وبالتالي تم انصاف “العميد” قانونيا.

مشيرة في بيان نشرته اليوم الأحد، إلى أن القرار يأتي ليُثبت سلامة موقف النادي قانونيًا. ويضع حدًا نهائيًا لهذا النزاع الذي عطّل مؤقتًا بعض المعاملات الإدارية والمالية للفريق.

كما أعربت عن امتنانها وثقتها في العدالة الجزائرية، مشيدة في الوقت ذاته. بالدعم الذي تلقته من طرف انصار ومحبي الفريق، ومؤكدة على مواصلة العمل في إطار الشفافية والقانون. بما يخدم مصالح النادي وجماهيره.