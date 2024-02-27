مولودية الجزائر تعلن تأهيل الإيفواري روماريك واتارا

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، تأهيل المهاجم روماريك واتارا الذي سبق له الانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت إدارة مولودية الجزائر عبر الموقع الرسمي له، أن عميلة التأهيل اللاعب تعطلت بسبب التأهل الذي كان حاصل في وصول ورقة الخروج، من طرف الاتحادية الإيفوارية لكرة القدم.

و سيحمل نجم ستاد ابيدجان السابق، رقة 9 في الفريق العاصمي على أمال تألقه خلال التحديات القليلة القادمة.