مولودية الجزائر تعلن مغادرة بوصوف ومزياني رسميًا

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، مغادرةَ الثنائي، إسحاق بوصوف والطيب مزياني، بصفة رسمية، وذلك في إطار مراجعة التعداد وإعادة ضبطه تحسبًا للاستحقاقات القادمة.

وأوضحت إدارة النادي أن عقد اللاعب إسحاق بوصوف تم فسخه رسميًا، في حين توصلت إلى اتفاق ودي مع اللاعب الطيب مزياني، يقضي بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، مقابل تعويض مالي برواتب ثلاثة أشهر، في خطوة تعكس حرص الإدارة على تسوية الوضعية بطريقة احترافية تحفظ حقوق جميع الأطراف.

ويأتي هذا القرار ضمن السياسة العامة التي تنتهجها إدارة مولودية الجزائر، والرامية إلى إحداث تغييرات مدروسة على مستوى التعداد، بما يخدم مصلحة الفريق ويمنحه توازنًا أفضل خلال المرحلة المقبلة من المنافسة.

وفي ختام بيانها، توجّهت إدارة مولودية الجزائر بجزيل الشكر والتقدير للاعبين إسحاق بوصوف والطيب مزياني، على ما قدّماه من مجهودات خلال الفترة التي دافعا فيها عن ألوان النادي، متمنية لهما كل التوفيق والنجاح في بقية مشوارهما الرياضي.