مولودية الجزائر تعود بالتعادل من البيض والسياسي يضرب بالثقيل
بقلم عزيز طالبي
حمل الشطر الثاني من مباريات الجولة 18 لمنافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عدد من المفاجأت من جانب النتائج أبرزها الفوز الكبير الذي حققه السياسي أمام جمعية الشلف.
و عاد فريق مولودية الجزائر بالتعادل السلبي أمام مولودية البيض، ليخطف نقطة ثمينة قد تلعب دورا في الابتعاد عن الوصيف شباب بلوزداد.
كما حقق شبيبة القبائل تعادلا سلبيا أمام إتحاد خنشلة، و هو الذي تجدد معه، بعد التعادل المخيب أمام نادي بارادو في الجولة الماضية.
النتائج كالتالي:
م البيض 0 – 0 م الجزائر
ش القبائل 0 – 0 إ خنشلة
ش قسنطينة 3 – 1 ج الشلف
إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–
رابط دائم : https://nhar.tv/ZqGLk