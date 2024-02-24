مولودية الجزائر تعود بالتعادل من البيض والسياسي يضرب بالثقيل

حمل الشطر الثاني من مباريات الجولة 18 لمنافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عدد من المفاجأت من جانب النتائج أبرزها الفوز الكبير الذي حققه السياسي أمام جمعية الشلف.

و عاد فريق مولودية الجزائر بالتعادل السلبي أمام مولودية البيض، ليخطف نقطة ثمينة قد تلعب دورا في الابتعاد عن الوصيف شباب بلوزداد.

كما حقق شبيبة القبائل تعادلا سلبيا أمام إتحاد خنشلة، و هو الذي تجدد معه، بعد التعادل المخيب أمام نادي بارادو في الجولة الماضية.

النتائج كالتالي:

م البيض 0 – 0 م الجزائر

ش القبائل 0 – 0 إ خنشلة

ش قسنطينة 3 – 1 ج الشلف

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