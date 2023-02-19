مولودية الجزائر تعود بالتعادل من بسكرة والساورة تحقّق الأهم

عاد فريق مولودية الجزائر بتعادل من مدينة بسكرة عندما واجه الإتحاد المحلي في الجولة 17 من منافسة الرابطة المحترفة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي التي عرفت تنقل أنصار المولودية الأوفياء إلى مدينة الزيبان رغم النتائج المخيّبة في الأونة الأخيرة.

كما حقّق فريق شبيبة الساورة فوزا كبيرا على ضيفه مولودية البيض بهدفين مقابل صفر من إمضاء كل من بلطرش والحمري.

وجرت المباراة بملعب 20 أوت 1955 بمدينة بشار ضمن الجولة 17 من منافسة الرابطة المحترفة.

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