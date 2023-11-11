مولودية الجزائر تعود بالزاد كاملا من شلف ومقرة تضرب بالثلاثية

أسفرت نتائج الشطر الثاني من الجولة الخامسة عن بعض النتائج المفاجأة و المنتظرة، مثل الفوز الكبير الذي حققه فريق مولودية الجزائر الفائز على مستضيف أولمبي الشلف.

وعاد فريق مولودية الجزائر بالزاد كاملا من شلف أمام النادي المحلي، من توقيع المتألق يوسف بلايلي الذي سجل الهدف الوحيد عن طريق ضربة جزاء، حيث انفرد بريادة ترتيب الهدافين.

وعرفت المباراة رفع بن خماسة ورفقائه لعلم فلسطين إلى جانب ارتداء قميص يحمل نصرة غزة.

كما عاد فريق إتحاد بسكرة بالنقاط الثلاث هو الأخر، بعد الفوز بهدف مقابل صفر أمام مستضيفه إتحاد خنشلة.

وحقق فريق نجم مقرة فوزا مثيرا بثلاثية كاملة مقابل واحد الضيف نجم بن عكنون، حيث تداول على تسجيل الأهداف كل من دمان، بتسجيله ثنائية، في الدقيقتين 45 و62، في حين سجل الهدف الثالث سعيدي في الدقيقة 87، و كان الهدف الوحيد لبن عكنون من طرف زاوس في الدقيقة 45.

كما جاءت النتائج كالتالي:

إ خنشلة 0 – 1 إ بسكرة

ن مقرة 3 – 1 ن بن عكنون

ج الشلف 0 – 1 م الجزائر

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