مولودية الجزائر تعود بانتصار ثمين من خنشلة وتعزّز صدارتها

حقق فريق مولودية الجزائر فوزًا ثمينًا خارج الديار على حساب اتحاد خنشلة بنتيجة هدف دون رد. في المباراة التي جرت اليوم الخميس بملعب حمام عمار. لحساب الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة.

وسجل سفيان بايزيد هدف الفوز للمولودية في الدقيقة الـ84 ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة. عزز بها موقعه في صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة، مناصفة مع شبيبة الساورة

من جهة أخرى، توقف رصيد اتحاد خنشلة عند 11 نقطة في المركز التاسع، بعدما فشل في استغلال عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية