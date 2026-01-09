مولودية الجزائر تعود بنقطة وحيدة من الشلف والتعادل يخيّم على قمّة السياسي والساورة
بقلم عزيز طالبي
عاد فريق مولودية الجزائر بنقطة وحيدة من الشلف عندما فرض التعادل السلبي أمام الأولمبي المحلّي بملعب الشهيد محمد بومزراق .
كما عرفت الجولة الخامسة عشرة من منافسة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، نهاية القمة الكروية التي جمعت بين شباب قسنطينة و الضيف شبيبة الساورة بالتعادل السلبي.
فيما حقّق مستقبل الرويسات فوزا كبيرا بثنائية دون رد امام الضيف اتحاد خنشلة، ليواصل فريق الرويسات صحوته و ابتعاده من منطقة الخطر.
نتائج المباريات:
أ الشلف 0 - 0 م الجزائر
ش قسنطينة 0 – 0 ش الساورة
م الرويسات 2 – 0 ا خنشلة
رابط دائم : https://nhar.tv/FpjwC