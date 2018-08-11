مولودية الجزائر تعود للوطن وتباشر تحضيراتها لمواجهة بارادو  

عاد فريق مولودية الجزائر، ظهيرة اليوم السبت، إلى أرض الوطن، بعد الفوز المحقق أمام الرفاع البحريني، لحساب البطولة العربية.

وكشف التطبيق الرسمي لمولودية الجزائر، أن أشبال المدرب كازوني، توجهو مباشرة إلى مركز الفندقة بعين البنيان لإجراء حصة إسترجاع.

ومن المقرر أن تباشر تشكيلة العميد، غدا الأحد، استعداداتها تحسبا لمواجهة نادي باراردو، يوم الإثنين المقبل، لحساب الجولة الأولى، من المحترف الأول.

ويسعى كازوني، لإستغلال المعنويات المرتفعة التي تسود تشكيلته، للإطاحة بنادي بارادو، وتسجيل انطلاقة موفقة في الوسم الجديد من البطولة.