مولودية الجزائر تعين بن يحي مدربا للفريق خلفا لموكوينا

عينت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الأحد، المدرب التونسي خالد بن يحي، على رأس العارضة الفنية للفريق، خلفا لرولاني موكوينا.

ونشرت إدارة المولودية، بيان عبر صفحتها الرسمية، أعلنت من خلال، عن تعيين خالد بن يحي، مدربا للفريق إلى غاية جوان 2027.

كما أوضح ذات المصدر، بأن بن يحي، سيباشر مهامه رسما، سهرة اليوم الأحد، بالاشراف على الحصة التدريبية للفريق، تحضيرا لمواجهة اتحاد خنشلة.

يذكر أن المدرب خالد بن يحي، كان قد أشرف على تدريب مولودية الجزائر، الموسم الماضي، وتوج مع الفريق بلقبي البطولة، وكأس السوبر، وأقصي من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.