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الرياضة

مولودية الجزائر تفرض التعادل أمام السياسي والكناري يعود بفوز ثمين

بقلم عزيز طالبي
مولودية الجزائر تفرض التعادل أمام السياسي والكناري يعود بفوز ثمين
مولودية الجزائر
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أسفرت مباريات الجولة الثالثة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن نتائج متباينة بين فرق تبحث عن التتويج باللقب والبقية لرد الاعتبار لنفسها.

وفرض فريق مولودية الجزائر التعادل بهدف مقابل هدف أمام مستضيفه شباب قسنطينة في قمة الجولة التي جرت بملعب بن عبد المالك بمدينة الجسور المعلقة.

و سجل المهاجم المتألق زكرياء نعيجي هدف الفريق العاصمي، في حين سجل الهدف الوحيد لـ “السياسي” بلحوسيني.

كما عاد فريق شبيبة القبائل بفوز ثمين أمام المستضيف نادي بارادو  في اللقاء الذي جرى بملعب 20 أوت بالعناصر، وسجل الثلاثية كل من بوعاليا و كوناتي والمتألق شكال.

في حين قاد المتألق بكير صاحب الثنائية فريقه إتحاد خنشلة للفوز بثنائية نظيفة أمام ترجي مستغانم.

نتائج المباريات:

ش قسنطينة 1 - 1 م الجزائر

ن بارادو 0 – 3 ش القبائل

إ خنشلة 2 – 0 ت مستغانم

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