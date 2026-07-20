مولودية الجزائر تفسخ عقد الحارس توفيق موساوي بالتراضي

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم، فسخ عقد حارس المرمى توفيق موساوي بالتراضي.

وأكدت إدارة مولودية الجزائر، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، التوصل إلى اتفاق مع الحارس توفيق موساوي، يقضي بفسخ العقد الذي كان يربطه بالنادي بالتراضي بين الطرفين.

وكان موساوي قد خاض الموسم الماضي مع نادي أتلتيك بارادو على سبيل الإعارة، قبل أن يحسم مستقبله رسميًا بإنهاء ارتباطه مع مولودية الجزائر.

وتقدمت إدارة “العميد” بالشكر للحارس على كل ما قدمه خلال فترة حمله ألوان الفريق، مشيدة باحترافيته وسلوكه المثالي داخل النادي، ومتمنية له التوفيق والنجاح في بقية مشواره الكروي.

ويأتي هذا القرار في إطار التغييرات التي تجريها إدارة مولودية الجزائر على التشكيلة تحسبًا للموسم الجديد، سواء على مستوى الاستقدامات أو إنهاء ارتباط بعض اللاعبين.