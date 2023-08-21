مولودية الجزائر تفسخ عقد لاعبها جوزيف ايسو

أعلنت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، عن فسخها عقد لاعبها الغاني جوزيف ايسو، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشرؤت إدارة المولودية، بيان عبر صفحتها الرسمية، أكد فيه عن توصلها لاتفاق مع اللاعب جوزيف ايسو، على طلاق بالتراضي.

كما أعربت إدارة العميد، شكرها للاعب، نظير كل ما قدمه للفريق طيلة موسمين ونصف حمل فيها ألوان المولودية، متمنيين التوفيق له في بقية مشواره.

يذكر أن تعداد مولودية الجزتائر، يتواجد حاليا بمدينة ران الفرنسية، لاستكمال تربصهم الصيفي، استعداد لانطلاقة الموسم الجديد.